BOTAŞ evinde kazandı
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 66-50 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: Egemen Ercan, Ali Köseoğlu, Abdullah İlik
BOTAŞ: Eldebrink 8, Elif Emirtekin 5, Gray 4, Stokes 10, Nevin Kristen Vatansever 10, Kübra Erat 7, Sehernaz Çidal 3, Papova 7, Büşra Akbaş 6, Dilara Tongar, Aylin Darınç 4, Büşra Akgün 2
İstanbul Üniversitesi: Pop 15, Ayşe Okul 4, Aisha Mohammed 12, İlayda Güner 8, Miray Şahin Yıldırım 7, Hande Güven, Kardelen Gezgin 2, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu
1. Periyot: 21-13
Devre: 39-26
3. Periyot: 52-33
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:27
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
crm iyi bir fenerbahçeli ama fenerin bu kadrosunda oynayacak formda değil.yazık almanyanın 2. lig takımı istiyor.çok çalışmalı.boşa para verildi
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 9
Yorum
salim 10 milyondan fazla etmez kadroya bile girmekte zorlanır fos transfer
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
fb trabzon boşuna göndermedi.bjk yi kazıklıyacaktı kabak fb ye patladı.hep sakat.yalan oynayamadığı için .sakat futbolcuyu almanlar niye alsın.
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