 BOTAŞ evinde kazandı – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    evinde kazandı

    <a href="/index/botas?id=bb5afcc4-6585-4f6a-a869-ce5a5e124447" class="" rel="tag">BOTAŞ</a> evinde kazandı

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , sahasında İstanbul Üniversitesi'ni 66-50 yendi.

    Salon: Ankara

    Hakemler: Egemen Ercan, Ali Köseoğlu, Abdullah İlik

    : Eldebrink 8, Elif Emirtekin 5, Gray 4, Stokes 10, Nevin Kristen Vatansever 10, Kübra Erat 7, Sehernaz Çidal 3, Papova 7, Büşra Akbaş 6, Dilara Tongar, Aylin Darınç 4, Büşra Akgün 2

    İstanbul Üniversitesi: Pop 15, Ayşe Okul 4, Aisha Mohammed 12, İlayda Güner 8, Miray Şahin Yıldırım 7, Hande Güven, Kardelen Gezgin 2, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu

    1. Periyot: 21-13

    Devre: 39-26

    3. Periyot: 52-33

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:27
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