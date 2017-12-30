 Beşiktaş deplasmanda kaybetti – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    deplasmanda kaybetti

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> deplasmanda kaybetti

    Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında , sahasında 'ı 74-71 yendi.

    Salon: Antakya

    Hakemler: Turgut Işık, Haldun Çoban, Murat Tunç

    : Özge Yavaş 8, Mitchell 11, Abdelkader 20, Snytsina 6, Merve Aydın 7, Paris 16, Bahar Öztürk 6, Devran Tanaçan, Hülya Çoklar

    : Mosby 6, Zellous 16, Burcu Çiğil 3, Esra Erden Atacan 14, Kübra İmren Siyahdemir 3, Wheeler 23, Radosavljevic 6, Sera Özelçi, Sevgi Uzun

    1. Periyot: 17-13

    Devre: 40-35

    3. Periyot: 52-45

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:21
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