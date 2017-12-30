Beşiktaş deplasmanda kaybetti
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 74-71 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Turgut Işık, Haldun Çoban, Murat Tunç
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Özge Yavaş 8, Mitchell 11, Abdelkader 20, Snytsina 6, Merve Aydın 7, Paris 16, Bahar Öztürk 6, Devran Tanaçan, Hülya Çoklar
Beşiktaş: Mosby 6, Zellous 16, Burcu Çiğil 3, Esra Erden Atacan 14, Kübra İmren Siyahdemir 3, Wheeler 23, Radosavljevic 6, Sera Özelçi, Sevgi Uzun
1. Periyot: 17-13
Devre: 40-35
3. Periyot: 52-45
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:21
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
crm iyi bir fenerbahçeli ama fenerin bu kadrosunda oynayacak formda değil.yazık almanyanın 2. lig takımı istiyor.çok çalışmalı.boşa para verildi
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 9
Yorum
salim 10 milyondan fazla etmez kadroya bile girmekte zorlanır fos transfer
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 5
Yorum
fb trabzon boşuna göndermedi.bjk yi kazıklıyacaktı kabak fb ye patladı.hep sakat.yalan oynayamadığı için .sakat futbolcuyu almanlar niye alsın.
Beşiktaş deplasmanda kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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