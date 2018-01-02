 EuroCup'ta Türk derbisi! – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    'ta Türk derbisi!

    <a href="/index/eurocup?id=caf05e33-294d-4f96-a1bc-4c4acccf2597" class="" rel="tag">EuroCup</a>'ta Türk derbisi!

    7DAYS Top 16 Turu E Grubu maçında yarın saat 20.15'te ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele, 'ın sahası olan Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    ilk turda B Grubu'nda yer aldı. Sarı-kırmızılılar 4'te 0 başladığı 'ta, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet alarak grubunu 2'nci sırada bitirdi ve Top 16'ya yükseldi. Ligde kötü durumda olan , 13 maçta aldığı 5 galibiyet 8 mağlubiyetle 10'uncu sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip basketbolda oldukça çalkantılı bir dönem geçirirken, başantrenör 'in koltuğu da sallantıda.

    DARÜŞŞAFAKA GRUBUNU LİDER TAMAMLADI
    Bir diğer temsilcimiz Darüşşaka ise, ilk turda A Grubu'nu tamamladı. ekibi grubunda çıktığı 10 maçta 8 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Başarılı bir ilk tur geçiren Daçka'nın yıldız ismi Scottie Wilbekin, ilk grup aşamasının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Darüşşaka ligde ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. David Blatt'in öğrencileri, çıktığı 13 maçın 7'sinden galip ayrılırken, 6'sını mağlup tamamladı.


    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:35
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