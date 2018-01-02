 MVP Wilbekin – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    MVP Wilbekin

    MVP Wilbekin
    ULEB Avrupa Kupası'nda 10 haftalık normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP), 'dan Scottie Wilbekin oldu. Daçka'nın 8 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladığı normal sezonda 7 karşılaşmaya çıkan 24 yaşındaki ABD'li oyuncu; 19 sayı, 5,1 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları tutturdu. Wilbekin, maç başına 20,4 verimlilik puanı ile 3. sırada.
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:50
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