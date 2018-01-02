 Kuzminskas, Olimpia Milan'da – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Kuzminskas, Olimpia Milan'da

    Kuzminskas, Olimpia Milan'da

    temsilcisi AX , Litvanyalı basketbolcu Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te forma giyen 28 yaşındaki Kuzminskas ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

    Ülkesinde Sakalai, Perlas, Siauliai ve Zalgiris, İspanya'da Unicaja Malaga gibi takımlarda oynayan Litvanyalı forvet, geçen sezon New York Knicks formasıyla NBA'e adım atmıştı. İki ay önce ayrıldığı Knicks'te 69 maça çıkan Kuzminskas, 6,2 sayı, 1,8 ribaunt, 1 asist ortalamaları yakalamıştı.

    Kadrosunda Andrew Goudelock, Vladimir Micov, Jordan Theodore, Patric Young, Dairis Bertans ve Curtis Jerrells gibi daha önce Türkiye'de forma giyen birçok oyuncu bulunduran AX , THY Avrupa Ligi'nde 15 haftada elde ettiği 4 galibiyetle son sırada yer alıyor.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 09:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kuzminskas, Olimpia Milan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN