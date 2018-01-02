Kuzminskas, Olimpia Milan'da
İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Olimpia Milan, Litvanyalı basketbolcu Mindaugas Kuzminskas'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'te forma giyen 28 yaşındaki Kuzminskas ile anlaşma sağlandığı bildirildi.
Ülkesinde Sakalai, Perlas, Siauliai ve Zalgiris, İspanya'da Unicaja Malaga gibi takımlarda oynayan Litvanyalı forvet, geçen sezon New York Knicks formasıyla NBA'e adım atmıştı. İki ay önce ayrıldığı Knicks'te 69 maça çıkan Kuzminskas, 6,2 sayı, 1,8 ribaunt, 1 asist ortalamaları yakalamıştı.
Kadrosunda Andrew Goudelock, Vladimir Micov, Jordan Theodore, Patric Young, Dairis Bertans ve Curtis Jerrells gibi daha önce Türkiye'de forma giyen birçok oyuncu bulunduran AX Armani Exchange Olimpia Milan, THY Avrupa Ligi'nde 15 haftada elde ettiği 4 galibiyetle son sırada yer alıyor.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 09:26
-
Terim istedi! Devre arası geliyor
Toplam 14
Yorum
metinn ne gunlere kaldik bal yapmayan 2.böcek hakan balta gibi ne akar ne kokar bunu biz biliyoruz ama terim yine sapkadan tavsan cikarma pesinde
-
Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
fatih dikmeci bu açıklama görüşüldüğünün kanıtıdır. fatih terim delikanlıdırrrri çık açıkla. ne zaman görüştün. gs alanya maçından öncemiiiiiiiiii
-
Galatasaray'dan Vagner Love yanıtı
Toplam 5
Yorum
metinn ne olmus yani oyuncu gelmek istiyor mu istemiyor mu diye sormayacaklar mi neticede sözlesmeli oyuncunuz konu GS olunca biyerlerinizebatanNe
Kuzminskas, Olimpia Milan'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.