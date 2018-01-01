 Deron Williams dönüyor! – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    dönüyor!

    Deron Williams dönüyor!

    Sompo Japon, Fenerbahçe derbisi sonrası NBA yıldızı için harekete geçiyor.

    Fenerbahçe Doğuş yenilgisi sonrasında uzun oyuncu değişikliğine gitti. Brezilyalı basketbolcu Augusto Lima'yı Çin'e gönderen siyah-beyazlılar, 'nın eski öğrencisi Juan Palacios ile anlaşmaya vardı. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Palacios yeni yılın ilk günü sağlık kontrolünden geçerek takıma katılacak.

    Öte yandan; oyun kurucu pozisyonu için arayışa geçen Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca'nın da istemesi durumunda NBA yıldızı ile temasa geçecek. Daha önce Beşiktaş forması giyen Deron Williams'ın instagramdaki son fotografının altına Taraftarların "come to Beşiktaş" yazması dikkatlerden kaçmadı.

    Akşam'ın haberine göre; Sponsor desteğiyle Deron Williams'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Sompo Japan, hem FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu istediğinin mesajını rakiplerine vermeyi düşünüyor. Beşiktaşlı yetkililerin bu hafta Deron Williams'a prese başlayacağı öğrenildi.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Deron Williams dönüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN