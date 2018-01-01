Deron Williams dönüyor!

Fenerbahçe Doğuş yenilgisi sonrasında Beşiktaş Sompo Japan uzun oyuncu değişikliğine gitti. Brezilyalı basketbolcu Augusto Lima'yı Çin'e gönderen siyah-beyazlılar, Ufuk Sarıca'nın eski öğrencisi Juan Palacios ile anlaşmaya vardı. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek olan Palacios yeni yılın ilk günü sağlık kontrolünden geçerek takıma katılacak.

Öte yandan; oyun kurucu pozisyonu için arayışa geçen Beşiktaş Sompo Japan, Ufuk Sarıca'nın da istemesi durumunda NBA yıldızı Deron Williams ile temasa geçecek. Daha önce Beşiktaş forması giyen Deron Williams'ın instagramdaki son fotografının altına Taraftarların "come to Beşiktaş" yazması dikkatlerden kaçmadı.



Akşam'ın haberine göre; Sponsor desteğiyle Deron Williams'ı kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş Sompo Japan, hem FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hem de Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğu istediğinin mesajını rakiplerine vermeyi düşünüyor. Beşiktaşlı yetkililerin bu hafta Deron Williams'a prese başlayacağı öğrenildi.