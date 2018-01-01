Toko Ekambi sürprizi
Kartal’ın eski golcüsü Aboubakar; forvet listesinin ilk sırasında Balotelli, Gignac ve Demba Ba bulunan siyah-beyazlılara Toko Ekambi’yi önerdi
Eski takımının forvet oyuncusu aradığını bilen Kamerunlu yıldız, Fransa'nın Angers takımında forma giyen vatandaşı Toko Ekambi'yi siyah- beyazlı yönetime önerdi. Beşiktaş scout ekibi; geçtiğimiz sezon da Angers formasıyla 33 maçta 8 gol atan, 5 de asist yapan 25 yaşındaki Kamerunlu golcüyü izlemeye alırken, bu sezon Fransa Ligi'nin ilk yarısındaki 18 maçta 9 gol ve 3 asistle oynayan Ekambi'yi beğendiler. Burnley, C.Palace ve West Brom'un da golcü oyuncunun peşinde olduğu belirtildi
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:59
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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