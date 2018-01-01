 Zengin’e Ada kancası – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Zengin’e Ada kancası

    Zengin’e Ada kancası
    'a sürpriz bir teklif daha geldi, hem de 34 yaşındaki kalecisi Tolga Zengin için...

    İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez'in peşinde olan West Brom'un bu kez de Tolga'yı istediğini iddia etti.

    Bir süredir Josef ve Okay'ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga'nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:12
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