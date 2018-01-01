Zengin’e Ada kancası
İngiliz TalkSport radyosu bir süredir Diego Lopez'in peşinde olan West Brom'un bu kez de Tolga'yı istediğini iddia etti.
Bir süredir Josef ve Okay'ın peşinde olan İngiliz ekibinin özellikle Leipzig maçında hayran kaldığı Tolga'nın tecrübesinden yararlanmak istediği iddia edildi
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:12
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"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
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Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
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Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
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