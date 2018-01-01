 Tosic noktayı koydu – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Tosic noktayı koydu

    Tosic noktayı koydu
    İNGİLTERE'de Tottenham'a gideceği iddia edilen , Sırbistan basınına konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Arkamda rüya gibi bir sezon var. Son derece başarılıyım. Sözleşmem beni Haziran 2019'a kadar takımıma bağladı. Kariyerimin sonuna kadar 'ta kalacağımı söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:29
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