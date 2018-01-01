 Kartallar yaşlanıyor – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    Kartallar yaşlanıyor

    Kartallar yaşlanıyor
    BEŞİKTAŞ yaşlanıyor, hem de ne yaşlanmak... Siyah-beyazlıların Ocak ve Şubat ayları içinde 30 yaşının üzerindeki 5 oyuncusu birer yaş daha alacak. Atiba 8 Şubat'ta 35, Pepe 26 Şubat'ta 35, Tosic 19 Ocak'ta 33, Gönül 4 Ocak 33, Fabri ise 31 Aralık'ta 31 yaşına basacak.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:25
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