Kartallar yaşlanıyor

BEŞİKTAŞ yaşlanıyor, hem de ne yaşlanmak... Siyah-beyazlıların Ocak ve Şubat ayları içinde 30 yaşının üzerindeki 5 oyuncusu birer yaş daha alacak. Atiba 8 Şubat'ta 35, Pepe 26 Şubat'ta 35, Tosic 19 Ocak'ta 33, Gönül 4 Ocak 33, Fabri ise 31 Aralık'ta 31 yaşına basacak.