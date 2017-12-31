Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması!
Liverpool Echo gazetesine konuşan deneyimli teknik adam, ocak ayında özellikle yurt dışından yapılan transferlerin büyük bir risk içerdiğini ifade etti.
Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Allardyce ocak döneminde sol bek ve forvete takviyeler yapmak istiyor. Bu dönemde yapılacak transferlerin riskli olduğunu bildiğini söyleyen kurt hoca, "Ama daha önce birçok defa bu dönemde çok iyi transferler yaptım" dedi.
Özellikle Cenk Tosun'un transfer edilmesi için yönetime rapor veren Allardyce, yurt dışından gelen oyuncular içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Ocakta bir transfer yaptığınızda onun hemen büyük bir şevkle takıma adapte olmasını beklersiniz. Ve eğer bu isim yurt dışında geldiyse bu daha büyük bir risktir. İş hayatında her zaman böyle riskler vardır ve ben riskleri en aza indirgemek için hesaplar yapıyorum. Ama risk risktir ve ben bu riski almak için hazırlıklıyım."
Cenk Tosun transferini bitirmek için İstanbul'a gelen Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor. Liverpool Echo gazetesi, bu transferin 30 milyon sterline yakın bir bonservis ücretine bitebileceğini yazdı.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:30
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İşte perde arkası! İpini kendi çekti
Toplam 5
Yorum
SAM Hala sasiyorum fener bu adama 7 milyon euroyu nasil verdi.fb gidip bursanin yarisini getirdi sonuç sifir fernandao ozan sener volkan hahahah
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Yine Sturridge!
Toplam 4
Yorum
mm FB YE GELEN KAYBOLUYOR YILDIZ OYUNCU OYNATMAK MARIFET ISTER AYKUT BUNUN ICIN YETERLI DEGIL KAPRISLI BIR ADAM BUYUK TAKIMLARI BATIRIR .
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Barça'lı yıldızın peşinde!
Toplam 4
Yorum
Sam Yav he he barcadan kendi oyuncusunu bile alamaz hani trasferi hangi parayla yapacaklar deniz bitti ada da gitti elde var sifir yakinda iflas
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