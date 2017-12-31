Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması!

Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Allardyce ocak döneminde sol bek ve forvete takviyeler yapmak istiyor. Bu dönemde yapılacak transferlerin riskli olduğunu bildiğini söyleyen kurt hoca, "Ama daha önce birçok defa bu dönemde çok iyi transferler yaptım" dedi.

Özellikle Cenk Tosun'un transfer edilmesi için yönetime rapor veren Allardyce, yurt dışından gelen oyuncular içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Ocakta bir transfer yaptığınızda onun hemen büyük bir şevkle takıma adapte olmasını beklersiniz. Ve eğer bu isim yurt dışında geldiyse bu daha büyük bir risktir. İş hayatında her zaman böyle riskler vardır ve ben riskleri en aza indirgemek için hesaplar yapıyorum. Ama risk risktir ve ben bu riski almak için hazırlıklıyım."

Cenk Tosun transferini bitirmek için İstanbul'a gelen Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ile Beşiktaş arasındaki görüşmeler devam ediyor. Liverpool Echo gazetesi, bu transferin 30 milyon sterline yakın bir bonservis ücretine bitebileceğini yazdı.