 Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması! – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    Allardyce'tan açıklaması!

    Allardyce'tan Cenk Tosun açıklaması!

    Liverpool Echo gazetesine konuşan deneyimli teknik adam, ocak ayında özellikle yurt dışından yapılan transferlerin büyük bir risk içerdiğini ifade etti.

    Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Allardyce ocak döneminde sol bek ve forvete takviyeler yapmak istiyor. Bu dönemde yapılacak transferlerin riskli olduğunu bildiğini söyleyen kurt hoca, "Ama daha önce birçok defa bu dönemde çok iyi transferler yaptım" dedi.

    Özellikle 'un transfer edilmesi için yönetime rapor veren Allardyce, yurt dışından gelen oyuncular içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Ocakta bir transfer yaptığınızda onun hemen büyük bir şevkle takıma adapte olmasını beklersiniz. Ve eğer bu isim yurt dışında geldiyse bu daha büyük bir risktir. İş hayatında her zaman böyle riskler vardır ve ben riskleri en aza indirgemek için hesaplar yapıyorum. Ama risk risktir ve ben bu riski almak için hazırlıklıyım."

    Cenk Tosun transferini bitirmek için İstanbul'a gelen Everton Futbol Direktörü Steve Walsh ile arasındaki görüşmeler devam ediyor. Liverpool Echo gazetesi, bu transferin 30 milyon sterline yakın bir bonservis ücretine bitebileceğini yazdı.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:30
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