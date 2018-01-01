 Wenger'in rekor maçı! Ferguson... – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Ocak 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Wenger'in rekor maçı! Ferguson...

    Wenger'in rekor maçı! Ferguson...

    Fransız çalıştırıcı 'in İngiltere 'de en fazla maça çıkan olma unvanını ele geçirdiği mücadelede ile West Bromwich Albion 1-1 berabere kaldı.

    'in 21. haftasında West Bromwich Albion, The Hawthorns Stadı'nda 'ı konuk etti.

    Karşılaşmanın 83. dakikasında James McClean'in kendi kalesine attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, rakibine 89. dakikada Jay Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

    Arsenal, bu sonuçla 38 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Ligde 19 haftadır galip gelemeyen West Bromwich Albion ise 16 puanla 19. sırada yer aldı.

    Bu karşılaşmayla Wenger, Premier Lig'de en fazla maça çıkan (811) oldu. Arsenal'ın Fransız teknik direktörü, 'ın eski çalıştırıcısı 'ın 810 maçlık rekorunu geride bıraktı.

    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wenger'in rekor maçı! Ferguson... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN