Wenger'in rekor maçı! Ferguson...
Fransız çalıştırıcı Arsene Wenger'in İngiltere Premier Lig'de en fazla maça çıkan teknik direktör olma unvanını ele geçirdiği mücadelede Arsenal ile West Bromwich Albion 1-1 berabere kaldı.
Premier Lig'in 21. haftasında West Bromwich Albion, The Hawthorns Stadı'nda Arsenal'ı konuk etti.
Karşılaşmanın 83. dakikasında James McClean'in kendi kalesine attığı gol, Arsenal'ı 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, rakibine 89. dakikada Jay Rodriguez'in penaltıdan kaydettiği golle karşılık verdi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.
Arsenal, bu sonuçla 38 puana ulaşarak 5. sıraya yerleşti. Ligde 19 haftadır galip gelemeyen West Bromwich Albion ise 16 puanla 19. sırada yer aldı.
Bu karşılaşmayla Wenger, Premier Lig'de en fazla maça çıkan (811) teknik direktör oldu. Arsenal'ın Fransız teknik direktörü, Manchester United'ın eski çalıştırıcısı Sir Alex Ferguson'ın 810 maçlık rekorunu geride bıraktı.
- 01 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:06
-
"Fenerbahçe'ye kupalar kazanmaya geldim"
Toplam 4
Yorum
hey şşt fıstık çıkı çıkı muck muck eah.. Miroslaw Stoch da şampiyonlar liginde oynamak için fenere gelmişti.. :) :)
-
Resmen açıklandı! Gaziantepspor kapanıyor
Toplam 5
Yorum
HÜSEYİN YEDİPINAR GÜNÜNDE SAHİP ÇIKILMADI ONA BUNA VERİLDİ OYUNCULAR SATILDI ALTTAN GELENLER PEŞKEŞ ÇEKİLDİ GASKİ BÜYÜKŞEHİR NE OLDU SAKIP HOCANIN MİRASI
-
Gignac ve Demba Ba
Toplam 18
Yorum
eray napolinin belalı golcüsü milik alınsın bjkde daha iyi oynar
Wenger'in rekor maçı! Ferguson... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.