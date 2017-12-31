 Palace, City'i rekordan etti – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    31 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Palace, City'i rekordan etti

    Palace, City'i rekordan etti

    İngiltere Premier Ligi lideri , 'a takıldı. Bu maça kadar üst üste 18 maç kazanan ve rekoru kıran City'nin seriyi geliştirme şansı sona ererken; ev sahibi ekip 90+2'de penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından City, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun süreli galibiyet serisini egale şansını kaybetti.

    İngiltere 'de liderlikten çok şampiyonluğu konuşulmaya başlayan 'nin 18 maçlık galibiyet serisi deplasmanında son buldu. Palace ile City arasındaki maç golsüz sona erdi. City, maçtan 1 puanla ayrılırken; Bayern Münih'e ait (19) Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun süreli galibiyet serisini egale edemedi.

    Palace, maç boyunca rakibine boş alan bırakmazken; konuk ekip yakaladığı az sayıda gol pozisyonlarından da yararlanamadı. Maçın 90. dakikasında ise Wilfried Zaha, City cezasahası içinde Raheem Sterling'in müdahelesinde yerde kaldı. Hakem, kolay bir penaltı kararıyla beyaz noktayı gösterdi.

    90+2'de topun başına gelen Milivojevic'in şutunu kaleci Ederson kurtardı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

    Bu sonucun ardından Crystal palace puanını 19'a, lider Manchester City ise 59'a çıkardı. City ile en yakın takipçisi Chelsea arasında 14 puan fark bulunuyor.

    <

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Palace, City'i rekordan etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN