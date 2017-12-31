Palace, City'i rekordan etti

İngiltere Premier Ligi lideri Manchester City, Crystal Palace'a takıldı. Bu maça kadar üst üste 18 maç kazanan ve Premier Lig rekoru kıran City'nin seriyi geliştirme şansı sona ererken; ev sahibi ekip 90+2'de penaltı atışından yararlanamadı. Bu sonucun ardından City, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun süreli galibiyet serisini egale şansını kaybetti.

İngiltere Premier Lig'de liderlikten çok şampiyonluğu konuşulmaya başlayan Manchester City'nin 18 maçlık galibiyet serisi Crystal Palace deplasmanında son buldu. Palace ile City arasındaki maç golsüz sona erdi. City, maçtan 1 puanla ayrılırken; Bayern Münih'e ait (19) Avrupa'nın 5 büyük ligindeki en uzun süreli galibiyet serisini egale edemedi.

Palace, maç boyunca rakibine boş alan bırakmazken; konuk ekip yakaladığı az sayıda gol pozisyonlarından da yararlanamadı. Maçın 90. dakikasında ise Wilfried Zaha, City cezasahası içinde Raheem Sterling'in müdahelesinde yerde kaldı. Hakem, kolay bir penaltı kararıyla beyaz noktayı gösterdi.

90+2'de topun başına gelen Milivojevic'in şutunu kaleci Ederson kurtardı ve karşılaşma golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından Crystal palace puanını 19'a, lider Manchester City ise 59'a çıkardı. City ile en yakın takipçisi Chelsea arasında 14 puan fark bulunuyor.

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