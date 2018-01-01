 ‘Takımımızda Süpermen var’ – Fotomaç – 01 Ocak 2018 ;
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    01 Ocak 2018, Pazartesi
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    ‘Takımımızda Süpermen var’

    ‘Takımımızda Süpermen var’
    , defans oyuncusu Nicolas Otamendi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. İspanyol çalıştırıcı, "Takımımızda Otamendi gibi bir Süpermen var. Onsuz yaptıklarımızın hiçbirini yapamazdık" dedi.
    1. 01 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:26
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