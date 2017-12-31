Premier Lig'in yeni prensi Salah

Sezon başında Roma'dan 42 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Liverpool'un yolunu tutan Salah, bu sezon takımına kazandırdığı puanlarla adından sıklıkla söz ettiriyor.

Son olarak Liverpool'un Leicester City ile oynadığı ve 1-0 geriye düştüğü lig maçında attığı gollerle takımına 3 puanı kazandıran Muhammed Salah, İngiltere'nin en çok konuşulan futbolcuları arasına girdi.



Gol krallığı yarışında iddialı

Orta saha bölgesinde oynamasına rağmen bu sezon ligde 17 gol atan Mısırlı yıldız, krallık yarışında 18 gollü Tottenhamlı Harry Kane'in ardından ikinci sırada yer alıyor. Salah, Liverpool'un zirve yarışını sürdürmesine en önemli etken olarak gösteriliyor.

Futbolseverlerin tercihleri ve oyuncuların maç performanslarına göre belirlenen ligin resmi istatistik sitesi "EA Sports Fantasy Premier Lig"in verilerine göre Muhammed Salah, topladığı 168 puanla açık ara en iyi futbolcu konumunda bulunuyor.



Şampiyonlar Ligi'nde de takımını taşıyor

Önceki sezonlara oranla daha iyi bir performans sergileyerek 41 puanla ligde dördüncü sırada yer alan Liverpool, Salah'ın üstün performansı sayesinde bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna doludizgin devam ediyor.

Liverpool'a Şampiyonlar Ligi'nde 5 golle katkı sağlayan 25 yaşındaki oyuncu, takımının E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turunda Portekiz ekibi Porto ile eşleşmesinde de performansıyla önemli rol oynadı.



Basel dostluk maçında keşfetti

Mısır'ın Garbiya iline bağlı Nagrig'de 15 Haziran 1992'de dünyaya gelen Muhammed Salah, futbola ülkesinin El Mokawloon takımının altyapısında başladı ve ilk resmi lig maçına henüz 17 yaşındayken El Mansoura karşısında çıktı.

Kısa sürede takımın en önemli oyuncusu haline gelen Salah'ın futbolculuk kariyeri, El Ehli ile El Masri arasında Port Said Stadı'nda 1 Şubat 2012'de oynanan, onlarca kişinin ölümü ve binin üzerinde taraftarın yaralanmasıyla sonuçlanan olayın ardından Avrupa'ya doğru yön değiştirdi.

Olayın ardından Mısır Premier Ligi'nde 2011-2012 sezonu iptal edilirken, bütün Mısırlı oyuncular gibi Salah da bir süre sahalara çıkamadı. Ülke futboluna destek vermek amacıyla İsviçre'nin Basel takımının, Mısır 23 Yaş Altı Milli Takımı'yla yaptığı dostluk maçı, Salah'ın kariyerinin dönüm noktası oldu.

Oyuna ikinci yarıda dahil olan ve ağları iki kez havalandırarak takımının Basel'i 4-3 yenmesinde başrolü oynayan Salah, İsviçre temsilcisinin dikkatini çekti. Deneme amaçlı antrenmanlara davet edilen Mısırlı oyuncunun yeteneğinden etkilenen Basel, futbolcuyla 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

Basel'de geçirdiği iki sezonda da şampiyonluk yaşayan Muhammed Salah, toplam 20 golle bu başarıda pay sahibi oldu. Orta sahadaki çalışkan yapısı ve yüksek tekniğiyle kısa sürede takımın yıldızı haline gelen oyuncu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.



Chelsea'ye 3 maçta 3 gol attı

Basel'in 2012-2013 sezonu UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde Chelsea'ye konuk olduğu maçta gol atan Salah, sonraki sezon İsviçre temsilcisinin bu kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında karşılaştığı İngiliz temsilcisini yine boş geçmedi ve ağlarını iki maçta da birer kez sarstı.

Salah'ın bu maçlardaki performansından etkilenen Chelsea yönetimi, 16,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Mısırlı orta saha oyuncusunu kadrosuna kattı.

Kariyerindeki ilk İngiltere deneyiminde o dönem Chelsea'yi çalıştıran Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Salah, forma şansı bulmakta zorlandı ve 18 aylık süreçte sadece 2 gol atabildi.

Chelsea tarafından 2015-2016 sezonunun ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiralanan Mısırlı oyuncu, İtalya'da yeniden düzenli olarak forma giymeye başlamasının ardından performansında yükselişe geçti. Fiorentina, 26 maçta 9 kez ağları sarsan Salah'ın bonservisini almak istedi. Bunu kabul etmeyen Salah, 2016-2017 sezonunda bu kez Roma'ya kiralandı.

Kariyerindeki en hızlı çıkışı Roma formasıyla yaşayan Salah, geçen sezon İtalya temsilcisinde 41 maçta 19 gollük performans sergileyerek takımın yıldız isimleri arasına girdi.



Afrika Uluslar Kupası'nda parladı

Sürekli yükselen form grafiğinin ardından sezon başında Liverpool'un kadrosuna kattığı yıldız oyuncu, milli takımda da üstün bir performans sergiliyor.

Bu yıl Afrika Uluslar Kupası'nda finalde elenen Mısır'da turnuvanın en göze çarpan isimleri arasında yer alan Salah, 56 maçta formasını giydiği milli takımı ile 32 gole imza attı.

Dünya evine 2013'te giren Müslüman oyuncu Muhammed Salah'ın, "Mekke" adlı bir kız çocuğu da bulunuyor.