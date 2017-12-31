Manchester United yine kazanamadı
Konuk ettiği Southampton ile 0-0 berabere kalan Manchester United, son 3 lig maçından galibiyet çıkaramadı.
İngiltere Premier Lig'in 21. hafta mücadelesinde Manchester United, konuk ettiği Southampton ile golsüz berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.
Ligde son iki lig maçından beraberlikle ayrılarak şampiyonluk yarışında gerilere düşen Manchester United, son 7 lig maçında galibiyet alamayan Southampton'ı Old Trafford Stadı'nda konuk etti.
İki takım da maç boyunca yakaladığı fırsatları gole çeviremeyince, mücadele 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
Ligde 44 puanda kalan Manchester United, Chelsea'nin üst sıraya çıkmasıyla 3'üncü sıraya gerilerken, maç fazlasına rağmen lider Manchester City'nin 14 puan ardında kaldı. Southampton ise 20 puanla 13. sırada yer aldı.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:39
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Çağlar Söyüncü bombası
Toplam 7
Yorum
ali kırcı Fatih Terimde milli takımı Galatasaraya yığma peşinde galiba...
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Favori Balotelli
Toplam 15
Yorum
KartaL19.03 Bu Adamı Almamak Başlı Başına Bir Hata Olur Alınmalıdır.Ucarı Kaçarı Hareketler Yapmış Olabilir Fakat Burası Beşiktaş Burada Farklı Davranır
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Fenerbahçe derbide rahat kazandı
Toplam 3
Yorum
FATİH Hedefi yüksek, seyirci ve kamuoyu baskısı altındaki takımlarda oynaması bundan sonra neredeyseimknsız ÇOK SAÇMA SAPAN BİR AÇIKLAMA
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