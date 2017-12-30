Ibrahimovic bir ay yok
Eski sakatlığı nükseden Manchester Unitedlı yıldız golcü Ibrahimovic, bir ay daha forma giyemeyecek
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın İsveçli yıldızı Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle bir ay daha sahalardan uzak kalacak.
Manchester United'ın Portekizli teknik direktörü Mourinho, Southampton ile golsüz berabere kaldıkları lig maçının ardından takımın golcüleri Ibrahimovic ve Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Uzun bir aranın ardından kasım ayında yeniden sahalara dönen Ibrahimovic'in yeniden sakatlandığını belirten ve bu nedenle Southampton maçında kadroda yer almadığını kaydeden Mourinho, "Daha önce sakatlık yaşadığı dizinden yine sorun yaşadı. Bir ay daha forma giyemeyecek." dedi.
Lukaku da sakatlandı
Southampton maçının 14. dakikasında aldığı darbenin ardından sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Belçikalı golcü Lukaku'ya oksijen maskesi takviyesi yapıldığını belirten Mourinho, "Bilinci yerinde ama böyle ciddi bir sakatlığın ardından en az iki maç oynamasını beklemiyorum." ifadelerini kullandı.
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:10
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
Ibrahimovic bir ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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