 Dev maçın kazananı Liverpool – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    Dev maçın kazananı

    Dev maçın kazananı Liverpool

    , geriye düştüğü maçta 'yi Salah'ın golleriyle 2-1 yendi.

    İngiltere 21'inci hafta maçında , kendi sahasında 'i 2-1 mağlup etti.

    Anfield Road'ta oynanan mücadelenin ilk golü, maçın 3'üncü dakikasında Jamie Vardy'den geldi. Vardy henüz maçın başında Leicester City'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmazken, devreye 1-0'lık deplasman ekibi üstünlüğü ile girildi.
    Mücadelenin ikinci yarısına baskılı başlayan Liverpool, 52'nci dakikada Mohamed Salah'ın kaydettiği golle skoru eşitledi. 76'ncı dakikada yıldız oyuncu bir kez daha sahneye çıkarken, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti ve Liverpool'u 2-1 öne geçirdi.
    Maçın son anına kadar heyecan sürerken, mücadelede başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
    Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 41'e yükseltirken, Leicester City 27 puanda kaldı.

    18:00 seansında oynanan diğer Premier Lig mücadelelerinde alınan sonuçlar ise şu şekilde:
    Bournemouth - Everton: 2-1
    - : 5-0
    Huddersfield Town - Burnley: 0-0
    - Brighton: 0-0
    Watford - Swansea City: 1-2

    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:11
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