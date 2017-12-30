Dev maçın kazananı Liverpool
Liverpool, geriye düştüğü maçta Leicester City'yi Salah'ın golleriyle 2-1 yendi.
İngiltere Premier Lig 21'inci hafta maçında Liverpool, kendi sahasında Leicester City'i 2-1 mağlup etti.
Anfield Road'ta oynanan mücadelenin ilk golü, maçın 3'üncü dakikasında Jamie Vardy'den geldi. Vardy henüz maçın başında Leicester City'i 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmazken, devreye 1-0'lık deplasman ekibi üstünlüğü ile girildi.
Mücadelenin ikinci yarısına baskılı başlayan Liverpool, 52'nci dakikada Mohamed Salah'ın kaydettiği golle skoru eşitledi. 76'ncı dakikada yıldız oyuncu bir kez daha sahneye çıkarken, kendisinin ve takımının 2'nci golünü kaydetti ve Liverpool'u 2-1 öne geçirdi.
Maçın son anına kadar heyecan sürerken, mücadelede başka gol çıkmadı ve ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Liverpool puanını 41'e yükseltirken, Leicester City 27 puanda kaldı.
18:00 seansında oynanan diğer Premier Lig mücadelelerinde alınan sonuçlar ise şu şekilde:
Bournemouth - Everton: 2-1
Chelsea - Stoke City: 5-0
Huddersfield Town - Burnley: 0-0
Newcastle United - Brighton: 0-0
Watford - Swansea City: 1-2
- 30 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 20:11
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Nürnberg, Ekici’yi kiralamak istiyor
Toplam 6
Yorum
malak verin gitsin
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Everton'la bonservis Cenk'i
Toplam 11
Yorum
bak sorun değil transfer olsunda geri dönerse dönsün şimdiye kadar hangi yerli futbolcuya o paralar verildi hatta teklif bile edimedi
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İşte Everton'ın Beşiktaş'a yaptığı teklifin ayrıntısı
Toplam 6
Yorum
db Iki sene önce menemen yerken simdi 25 Milyonu begenmiyorsunuz. Cenk gibi transferler ancak kulüplere cag atlatir. Yenisini arayip bulacaksin
Dev maçın kazananı Liverpool haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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