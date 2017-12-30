 City’nin Messi’si... – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    City’nin ’si...

    City’nin Messi’si...
    Barcelona'nın eski yıldızı Xavi Hernandez'den, Kevin de Bruyne'ye ilginç benzetme... Guardiola'nın 'e, Barcelona kodlarını yüklediğini belirten Xavi, Belçikalı yıldızın Manchester'da rolünü üstlendiğini de ifade etti. Tecrübeli futbolcu "Bruyne ne zaman topu ayağına alsa özel bir şeyler yapacağını hissettiriyor" dedi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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