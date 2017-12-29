De Bruyne, City'nin Messi'si
Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi Hernandez, eski hocası Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City hakkında övgü dolu sözler söyledi.
Guardiola'nın İngiliz ekibine, Barcelona'nın kodlarını yüklediğini belirten Xavi, Kevin de Bruyne'ün Manchester'da Messi rolünü üstlendiğini de ifade etti.
Manchester City ile bu sezon muhteşem bir ivme yakalayan Guardiola, Premier Lig'de en yakın rakibine 15 puan fark atarak zirveye oturdu.
Pep'in takımları takım olarak maçları kazandığının altını çizen Xavi, "Ancak buna rağmen bazen özel işler yapacak oyuncuya ihtiyaç vardır. Barcelona'da Messi vardı. Manchester City ise Kevin De Bruyne'e sahip" diye konuştu.
Belçikalı yıldızdan övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu "Bruyne ne zaman topu ayağına alsa özel bir şeyler yapacağını hissetiriyor" ifadelerini kullandı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:14
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Forvete son aday Martinez!
Toplam 3
Yorum
hayırlı olsun Hem üzüldük hem sevindik Ve şunu bilki gözlerimiz yaşlı İnşallah orada da başarılı olursun Şanşın açık olsun Güle güle seni unutmayacağız
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Özbek favori
Toplam 1
Yorum
vah medya vah düne kadar yerden yere vurduğunuz Terim bugün kahraman ...ne oldu acaba formatlandımı adam...
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Hıncal Uluç'tan G.Saray'a tepki: Yuh olsun!
Toplam 3
Yorum
hakan biri şu hıncal uluç denen virüsü kapının önüne koysun. artık bu hastalığı hiç bir yerde görmek istemiyoruz.
De Bruyne, City'nin Messi'si haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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