 De Bruyne, City'nin Messi'si – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    De , City'nin Messi'si

    De <a href="/index/bruyne?id=ed90abfb-4ca3-4847-887e-0152488b5b7f" class="" rel="tag">Bruyne</a>, City'nin Messi'si

    Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi Hernandez, eski hocası 'nın çalıştırdığı hakkında övgü dolu sözler söyledi.

    Guardiola'nın İngiliz ekibine, Barcelona'nın kodlarını yüklediğini belirten Xavi, Kevin de 'ün Manchester'da Messi rolünü üstlendiğini de ifade etti.
    ile bu sezon muhteşem bir ivme yakalayan Guardiola, 'de en yakın rakibine 15 puan fark atarak zirveye oturdu.
    Pep'in takımları takım olarak maçları kazandığının altını çizen Xavi, "Ancak buna rağmen bazen özel işler yapacak oyuncuya ihtiyaç vardır. Barcelona'da Messi vardı. ise Kevin De 'e sahip" diye konuştu.

    Belçikalı yıldızdan övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu " ne zaman topu ayağına alsa özel bir şeyler yapacağını hissetiriyor" ifadelerini kullandı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:14
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