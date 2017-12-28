İlkay Gündoğan'a sert müdahale!

Premier Lig'in formda ekibi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Newcastle United maçında sert bir darbe aldı. Maçın hakemi ise pozisyonda kart bile vermedi.

Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 18. galibiyetini alan Manchester City, sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İlkay Gündoğan'ı bir kez daha kaybetme riski ile karşılaştı.

Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren ve forma giyemeyen Türk asıllı Alman futbolcu, Newcastle United maçında da sert bir müdahaleye maruz kaldı.







Newcastle United'ın oyuncusu Jacob Murphy, İlkay'ın baldırına basarken hakemin bu pozisyona kart bile göstermemesi tepkilere neden oldu.

Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, "Bence bu açık bir kırmızı kart. Bu gerçekten zavallı bir müdahale. Bu bacak kırabilecek bir müdahale. Eğer bir profesyonelseniz, böyle bir hareketin takımınızdan bir oyuncuya yapılmasını istemezsiniz" dedi.







İlkay Gündoğan ise sert müdahaleye rağmen mücadelenin 90 dakikasını tamamlayabildi.

Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz eylül ayında 9 ay sonra sahaya çıkmış ve West Bromwich'in oyuncusu Claudio Yacob'un müdahalesiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.