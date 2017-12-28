 İlkay Gündoğan'a sert müdahale! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a sert müdahale!

    İlkay Gündoğan'a sert müdahale!

    'nin yıldız orta sahası , 1-0 kazandıkları maçında sert bir müdahaleye maruz kaldı. Uzun süreli sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli futbolcu, şans eseri sakatlık yaşamazken hakemin pozisyona kart göstermemesi tepki çekti.

    'in formda ekibi 'nin yıldızı , maçında sert bir darbe aldı. Maçın hakemi ise pozisyonda kart bile vermedi.

    Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 18. galibiyetini alan Manchester City, sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İlkay Gündoğan'ı bir kez daha kaybetme riski ile karşılaştı.

    Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren ve forma giyemeyen Türk asıllı Alman futbolcu, Newcastle United maçında da sert bir müdahaleye maruz kaldı.



    Newcastle United'ın oyuncusu Jacob Murphy, İlkay'ın baldırına basarken hakemin bu pozisyona kart bile göstermemesi tepkilere neden oldu.

    Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, "Bence bu açık bir kırmızı kart. Bu gerçekten zavallı bir müdahale. Bu bacak kırabilecek bir müdahale. Eğer bir profesyonelseniz, böyle bir hareketin takımınızdan bir oyuncuya yapılmasını istemezsiniz" dedi.



    İlkay Gündoğan ise sert müdahaleye rağmen mücadelenin 90 dakikasını tamamlayabildi.

    Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz eylül ayında 9 ay sonra sahaya çıkmış ve West Bromwich'in oyuncusu Claudio Yacob'un müdahalesiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İlkay Gündoğan'a sert müdahale! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN