İlkay Gündoğan'a sert müdahale!
Manchester City'nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, 1-0 kazandıkları Newcastle United maçında sert bir müdahaleye maruz kaldı. Uzun süreli sakatlıktan yeni çıkan tecrübeli futbolcu, şans eseri sakatlık yaşamazken hakemin pozisyona kart göstermemesi tepki çekti.
Premier Lig'in formda ekibi Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, Newcastle United maçında sert bir darbe aldı. Maçın hakemi ise pozisyonda kart bile vermedi.
Newcastle United'ı 1-0 mağlup ederek ligde üst üste 18. galibiyetini alan Manchester City, sakatlıklardan yakasını kurtaramayan İlkay Gündoğan'ı bir kez daha kaybetme riski ile karşılaştı.
Geçtiğimiz sezon çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle zor günler geçiren ve forma giyemeyen Türk asıllı Alman futbolcu, Newcastle United maçında da sert bir müdahaleye maruz kaldı.
Newcastle United'ın oyuncusu Jacob Murphy, İlkay'ın baldırına basarken hakemin bu pozisyona kart bile göstermemesi tepkilere neden oldu.
Manchester United'ın eski futbolcusu Gary Neville, "Bence bu açık bir kırmızı kart. Bu gerçekten zavallı bir müdahale. Bu bacak kırabilecek bir müdahale. Eğer bir profesyonelseniz, böyle bir hareketin takımınızdan bir oyuncuya yapılmasını istemezsiniz" dedi.
İlkay Gündoğan ise sert müdahaleye rağmen mücadelenin 90 dakikasını tamamlayabildi.
Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz eylül ayında 9 ay sonra sahaya çıkmış ve West Bromwich'in oyuncusu Claudio Yacob'un müdahalesiyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:24
-
Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 22
Yorum
kartal BJK lı degilim ama bu transfer dogru ise Cenk e süper başarılar diliyorum.
-
‘Sorun’ isteseydim Balotelli’yi alırdım
Toplam 1
Yorum
ruhi mücerret ben arfa şişirme bir oyuncu zaten gelmesin .
-
Cenk Tosun, Everton'da!
Toplam 22
Yorum
10ur en fazla bir sezon sonra bursa veya antep e gider. oynayacağı en zor lig. orada boş beleş alan bırakmazlar adama Cenk!
İlkay Gündoğan'a sert müdahale! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.