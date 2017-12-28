 Manchester City'nin bileği bükülmüyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'nin bileği bükülmüyor

    Manchester City'nin bileği bükülmüyor

    , Newcastle United'ı deplasmanda 1-0 yenerek İngiltere ligindeki galibiyet serisini 18 maça çıkardı

    Newcastle United'ı 1-0 yenen , üst üste 18. karşılaşmasını kazandı.

    'in namağlup lideri Manchester City, 20. haftada Newcastle United'a konuk oldu. Takım kaptanı Kompany'nin sakatlanarak 11. dakikada oyundan çıktığı Manchester City, Sterling'in 31. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

    'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City, 17. haftada kırdığı Premier Lig'deki en uzun galibiyet serisi rekorunu 18 maça çıkardı.

    20 karşılaşmada 58 puan toplayan Manchester City, en yakın takipçisi Manchester United ile arasındaki farkı da 15 puana yükseltti.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:20
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