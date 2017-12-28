 Yok artık Mourinho – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Yok artık Mourinho

    Yok artık Mourinho
    MANCHESTER United Teknik Direktörü 'nun açıklamaları dün Avrupa basınının gündemiydi. Kulübün yeni sezon öncesi yaptığı 300 milyon sterlinlik transfer harcamalarının yetersiz olduğunu belirten Portekizli hoca, "City, savunma oyuncusu için forvet parası harcıyor. Bu bütçe yetmez" sözlerini sarfetti.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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