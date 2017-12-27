Mourinho'ya transfer bütçesi yetmedi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yaklaşık 300 milyon sterlinlik transfer harcamalarının "yetersiz" olduğunu söyledi.
Ligde dün 2-2 berabere kaldıkları Burnley maçının ardından açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, 12 puan gerisinde yer aldıkları lider Manchester City'nin transfer politikasına da göndermede bulunarak kadrolarını güçlendirmek için daha fazla bütçe ayırabilecekleri imasında bulundu.
Manchester United'ı yeniden yapılandırdıklarını belirten 54 yaşındaki teknik adam, "Manchester City, savunma oyuncusu için forvet parası harcıyor. 300 milyon sterlin yetmez. Büyük kulüpler, tarihleri nedeniyle transferde cezalandırılıyor. Büyük kulüp ile büyük futbol takımı farklı şeyler." ifadelerini kullandı.
Manchester City, 120 milyon sterlini bu yaz renklerine bağladığı savunma oyuncularına olmak üzere iki sezonda 400 milyon sterlin harcadı.
Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi, Lig Kupası ve Community Shield'i müzesine götüren Manchester United ise bonservislerine toplam 165 milyon sterlin ödediği Paul Pogba ve Romelu Lukaku'nun aralarında yer aldığı yedi futbolcu için 286 milyon sterlinlik harcama yaptı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 14:03
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Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
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