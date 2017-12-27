 Manu'dan bomba – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Manu'dan bomba

    Manu'dan bomba

    Juventus’taki performansıyla devlerin listesine giren Paulo ’nın yeni takımı belli oldu. Manchester United, 24 yaşındaki Arjantinli yıldız için 60 milyon pounda anlaşma sağladı

    İtalyan devi Juventus'taki 3. sezonunda müthiş bir performans sergileyen Paulo Dybala, Ada yolcusu... İspanyol ekipleri Real Madrid ile Barcelona'nın da transfer listesine giren Arjantinli yıldızın yeni takımı Manchester United oldu. İngiliz temsilcisinin hocası Jose Mourinho, uzun süredir ısrarcı olduğu 24 yaşındaki oyuncuyu bizzat kendisi ikna ederken, 60 milyon pound (68 milyon euro) bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

    KRALLIK YARIŞINDA
    Gelecek sezondan itibaren ManU forması giyecek olan 'nın haftalık 200 bin pound kazanacağı belirtilirken, bu haber dün İtalya ve İngiltere'de geniş yer buldu. Bu sezon Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 17 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Dybala, 17 gollü Icardi ile 16 gol atan Immobile'nın ardından krallıkta da 3. sırada yer alıyor.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:53
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