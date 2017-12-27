Manu'dan bomba
Juventus’taki performansıyla devlerin listesine giren Paulo Dybala’nın yeni takımı belli oldu. Manchester United, 24 yaşındaki Arjantinli yıldız için 60 milyon pounda anlaşma sağladı
KRALLIK YARIŞINDA
Gelecek sezondan itibaren ManU forması giyecek olan Dybala'nın haftalık 200 bin pound kazanacağı belirtilirken, bu haber dün İtalya ve İngiltere'de geniş yer buldu. Bu sezon Juventus formasıyla İtalya Serie A'da 17 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 12 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Dybala, 17 gollü Icardi ile 16 gol atan Immobile'nın ardından krallıkta da 3. sırada yer alıyor.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:53
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
Manu'dan bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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