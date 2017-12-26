ManU puanı son anda kurtardı
İngiltere Premier Lig'in 20. haftasına 7 karşılaşmayla devam edildi.
Tottenham'ın Southampton'ı 5-2 yendiği mücadeleyle başlayan Premier Lig'in 20. haftasında, 7 maç daha oynandı.
Lider Manchester City'nin en yakın takipçisi Manchester United, Burnley'yi ağırladı. Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, iki santrafor Lukaku ve Ibrahimovic'i aynı anda sahaya sürdüğü ilk yarı, Burnley'nin 2-0 üstünlüğüyle bitti. Misafir ekibin golleri, 3. dakikada Barnes ve 36. dakikada Defour'dan geldi.
İkinci yarıda Ibrahimovic'in yerine oyuna giren Lingard, 53 ve 90+1'inci dakikada attığı gollerle United'ın bir puanı kurtarmasını sağladı. Manchester United, 2-2'lik sonuçla 19. haftadan sonra bu haftayı da beraberlikle kapadı.
Haftaya, zirvenin 13 puan gerisinde başlayan Manchester United, 43 puanla 2. sıradaki yerini korudu.
Chelsea iç saha serisini sürdürdü, Liverpool gol oldu yağdı
Chelsea, konuk ettiği Brighton'ı Morata'nın 46 ve Alonso'nun 60. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.
Evinde üst üste 6. galibiyetini elde eden Chelsea, 2. sıradaki Manchester United ile arasındaki farkı, tek puana indirdi.
Liverpool ise seyircisi önünde oynadığı Swansea City maçını 5-0 kazandı.
Coutinho'nun 6, Roberto Firmino'nun 52 ve 66, Alexander-Arnold'ın 65, Oxlade-Chamberlain'in 82. dakikadaki golleriyle sahadan farklı galip ayrılan Liverpool, 38 puanla 4. sırada yer aldı.
Sonuçlar
Bournemouth-West Ham United: 3-3
Chelsea-Brighton and Hove Albion: 2-0
Huddersfield Town-Stoke City: 1-1
Manchester United-Burnley: 2-2
Watford-Leicester City: 2-1
West Bromwich Albion-Everton: 0-0
Liverpool-Swansea City: 5-0
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 23:38
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
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