ManU 90'da puanı kurtardı
Premier Lig'de Manchester United, Burnley ile 2-2 berabere kaldı
Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester United, Old Trafford'da Burnley'i konuk etti. 3. dakikada Ashley Barnes ve 36. dakikada Steven Defour'un golleriyle Burnley ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan United, 53 ve 90+1. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle skoru 2-2 yaptı.
Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.
Bu sonuçla 43 puanlı Manchester United, lider olan şehrin diğer takımı Manchester City'nin 12 puan gerisinde kaldı. 33 puanlı Burnley ise 7. sırada yer alıyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 20:24
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Gös'TERİM' 4
Toplam 4
Yorum
öğretici bu kadroya belhanda faydasızının, gereksizinin yerine sneijder gelirse, uzak ara şampiyon oluruz !
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Eboue'den Terim'e cevap
Toplam 9
Yorum
Gerçek Galatasaraylı Yatarak ne demek adam çok iyiydi aslanlar gibi de oynadı sen hangi Eboueyi izledin acaba?
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 5
Yorum
karakartal şaka mı yapıyorsunuz bu adam antepte tek başın neler yapıyordu oynamaya ihtiyacı var. çekicen q7'yi kenara koyucaksın orkanı bu kadar basit.
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