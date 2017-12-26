ManU 90'da puanı kurtardı

Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester United, Old Trafford'da Burnley'i konuk etti. 3. dakikada Ashley Barnes ve 36. dakikada Steven Defour'un golleriyle Burnley ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan United, 53 ve 90+1. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle skoru 2-2 yaptı.

Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla 43 puanlı Manchester United, lider olan şehrin diğer takımı Manchester City'nin 12 puan gerisinde kaldı. 33 puanlı Burnley ise 7. sırada yer alıyor.