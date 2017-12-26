 ManU 90'da puanı kurtardı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    ManU 90'da puanı kurtardı

    ManU 90'da puanı kurtardı

    Premier Lig'de Manchester United, Burnley ile 2-2 berabere kaldı

    Premier Lig'in 20. hafta maçında Manchester United, Old Trafford'da Burnley'i konuk etti. 3. dakikada Ashley Barnes ve 36. dakikada Steven Defour'un golleriyle Burnley ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    İkinci yarıda daha baskılı bir oyun ortaya koyan United, 53 ve 90+1. dakikada Jesse Lingard'ın golleriyle skoru 2-2 yaptı.

    Kalan uzatma dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi.

    Bu sonuçla 43 puanlı Manchester United, lider olan şehrin diğer takımı Manchester City'nin 12 puan gerisinde kaldı. 33 puanlı Burnley ise 7. sırada yer alıyor.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:24
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