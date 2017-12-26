 Harry Kane tarihe geçti – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    tarihe geçti

    Harry Kane tarihe geçti

    Tottenham Hotspur forması giyen , Southampton karşısında attığı gollerle gol sayısını 39'a yükseltti ve Premier Lig'de bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu.

    Tottenham Hotspur'un yıldız golcüsü , Southampton karşısında attığı iki golle Premier Lig tarihine geçmeyi başardı. 22, 39 ve 67. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 39'a yükselten Kane, böylece Premier Lig'de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı. Bir önceki rekor ise 36 golle Alan Shearer'da bulunuyordu.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:59
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