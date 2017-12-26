İşte Mourinho’nun son gözdesi!
Manchester United, Bordeaux'un Brezilyalı oyuncusu Malcom'u renklerine bağlamak istiyor.
İngiliz ekibinin teknik patronu Jose Mourinho, hücum hattını kuvvetlendirmek için transfer listesini hazırladı. Portekizli teknik adam, Bordeaux'nun yaşındaki forveti Malcom'u kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, Malcom için devre arasında 45 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Genç oyuncu devre arasında bırakmak istemeyen Fransız ekibi ise genç yeteneğin bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi.
Malcom, Bordaeux formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 7 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 11:20
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Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş
Toplam 3
Yorum
bora Beşiktaş en hırçını değil, en fazla haksızlığa uğrayanı.Ayrıca FB,GS ve Başakşehire çıkartılmayan kartların daha ucuzları Beşiktaşa kolayca
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
forzabjk Q7 gitsin, Cenke koy gitsin seneye değeri düşer, talisca dan 4 lira gelecek hemen gitsin, tosiç ozi gitsin, iyi de kardeşim kim oynayacak ?
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 7
Yorum
kartal kimse bulunmaz değil birkaç hareket yapıpta taraftara şirin gözükmekle olmuyor bu işler hemen acil gitmesi lazım
İşte Mourinho’nun son gözdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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