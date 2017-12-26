 İşte Mourinho’nun son gözdesi! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    İşte Mourinho’nun son gözdesi!

    İşte Mourinho’nun son gözdesi!

    , 'un Brezilyalı oyuncusu 'u renklerine bağlamak istiyor.

    İngiliz ekibinin teknik patronu , hücum hattını kuvvetlendirmek için transfer listesini hazırladı. Portekizli teknik adam, 'nun yaşındaki forveti 'u kadrosunda görmek istiyor. Kırmızı Şeytanlar, için devre arasında 45 milyon Euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Genç oyuncu devre arasında bırakmak istemeyen Fransız ekibi ise genç yeteneğin bonservis bedelini 60 milyon Euro olarak belirledi.

    , Bordaeux formasıyla bu sezon 18 maça çıktı ve 7 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.


    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:20
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