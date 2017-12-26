 Mou’ya büyük şok – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Mou’ya büyük şok

    Mou’ya büyük şok
    TEKNİK direktör Jose Mourinho'ya yeni sözleşme önermeyi planlayan Manchester United, bu teklifi askıya aldı. Takımın, lider City'nin 13 puan arkasında olmasına tekpi gösteren ManU Yönetimi'nin bu tavrı, İngiliz basınında da geniş yer aldı.
    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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