Messi’yi de geçerler!

İNGİLTERE'DE Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, dün Southampton'ı 5-2 yendikleri maçtaki hat-trick'le Premier Lig rekoru kırarken, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'yi de geride bıraktı. Transferde adı R.Madrid'le geçen Kane, 2017'de kulubü ve ülkesi İngiltere adına toplam 55 gol atarak, yılı 54 golle kapatan Messi'yi de geçti.