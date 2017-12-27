İngilizler duyurdu! Yeni adresi Premier Lig
İngiliz basını, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan Arda Turan’ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.
MESUT'LA TEMASTA
Haberde, Arsenal menajeri Arsene Wenger'in uzun süredir Arda Turan'ı yakından takip ettiği ve kulübün transfer için harekete geçtiği belirtildi. Arsenal formasını giyen Türk yıldız Mesut Özil'in de Arda ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı..
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:04
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Fatih Terim ile ilgili flaş iddia!
Toplam 2
Yorum
tursun GS bu sene de zarar ederse kayyuma devredilme riskinden dolayi, bu yilin maasi seneye devredilerek masraf az gösterilmek istenmis olabilir
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Gös'TERİM' 4
Toplam 12
Yorum
gs4ever maç özetlerine izleyecegine takımdaki degisimi gör once! takım tudor sayesinde adam oldu.takımda en cok kosan oyuncu belhanda ve kosu=basari
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Ronaldo'ya hapis şoku!
Toplam 3
Yorum
sabahtan_kalma Adam bazen bi çalım atıyo ki, gönül istiyo müebbet veresin.
İngilizler duyurdu! Yeni adresi Premier Lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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