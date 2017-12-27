 İngilizler duyurdu! Yeni adresi Premier Lig – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    İngilizler duyurdu! Yeni adresi Premier Lig

    İngilizler duyurdu! Yeni adresi Premier Lig

    İngiliz basını, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan ’ın Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.

    Çok sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın transfer gündemine giren 'ın sezonun ikinci yarısında hangi takımın formasını giyeceği merak konusu... İngiliz basını, milli futbolcunun Premier Lig ekibi Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğunu öne sürdü.

    MESUT'LA TEMASTA
    Haberde, Arsenal menajeri Arsene Wenger'in uzun süredir Arda Turan'ı yakından takip ettiği ve kulübün transfer için harekete geçtiği belirtildi. Arsenal formasını giyen Türk yıldız Mesut Özil'in de Arda ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı..

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:04
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