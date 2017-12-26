 Messi'den ilginç oran: %83.1 – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Messi'den ilginç oran: %83.1

    Messi'den ilginç oran: %83.1

    Geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan ve Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 yendiği El Clasico'yla ilgili enteresan bir istatistik dikkat çekiyor...

    Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan son El Clasico'da Barça'nın aldığı farklı galibiyette bir gol bir asistle büyük katkı sağlayan Lionel Messi'nin maçın neredeyse tamamını yürüyerek geçirdiği ortaya çıktı!

    Maç sonrası netleşen istatistiklere göre Arjantinli yıldız nefes kesen karşılaşmanın %83.1'lik bölümünü yürüyerek, %10.8'lik bölümünü hafif koşu temposunda, %4.95'lik bölümünde koşarak, %1.15'lik bölümünde ise depar atarak geçirdi.

    Messi için alışıldık dışı olarak görülen bu oranlar İspanyol spor medyası tarafından "Barcelona'da en fazla dakika ortalamasına sahip Messi'nin El Clasico'da enerjisini 90 dakikaya dağıtmaya çalıştığı" şeklinde yorumlandı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:05
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