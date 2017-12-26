Enes Ünal dönüyor!
La Liga'da sezonun ilk yarısını Levante'de tamamlayan Enes Ünal, 29 Aralık'ta Villarreal'in kampına katılacak.
La Liga'daki temsilcilerimizden Enes Ünal, Villarreal'e geri dönüyor. Sezonun ilk yarısında Villarreal'den Levante'ye kiralanan milli oyuncu, yeniden Villarreal forması giyecek. Enes Ünal, takımdaki sakatlıklar nedeniyle özel izinle transfer dönemi sona ermesinin ardından Levante'ye kiralanmıştı.
İkinci yarıda Villarreal oyuncusunun geri dönmesini istedi ve Enes Ünal ikinci yarıda Villarreal'de forma giyecek. Enes Ünal, Levante'de 9 maçta 2 Gol kaydetmişti.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:46
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15 milyon Euro'ya ret!
Toplam 10
Yorum
fenerli inşallah gider de kurtuluruz. bize çift yönlü oynayabilen orta saha lazım.
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Sakıb geliyor
Toplam 5
Yorum
TS Antalya Mas gidecek haberini duyunca inşallah Sakıb veya Atilla'dan birini alırız demiştim. Bize gelirse seneye milli takımın sol beki olur.
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RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Toplam 8
Yorum
özgür rvp nin toplam maliyeti ne kadar 24 milyon euro gibi bişeydi yaklaşık 110 milyon tl yazık kimin parası bu yakında talk show bi yapar
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