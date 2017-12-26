 Enes Ünal dönüyor! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    dönüyor!

    Enes Ünal dönüyor!

    La Liga'da sezonun ilk yarısını Levante'de tamamlayan , 29 Aralık'ta 'in kampına katılacak.

    La Liga'daki temsilcilerimizden , 'e geri dönüyor. Sezonun ilk yarısında Villarreal'den Levante'ye kiralanan milli oyuncu, yeniden Villarreal forması giyecek. Enes Ünal, takımdaki sakatlıklar nedeniyle özel izinle transfer dönemi sona ermesinin ardından Levante'ye kiralanmıştı.

    İkinci yarıda Villarreal oyuncusunun geri dönmesini istedi ve Enes Ünal ikinci yarıda Villarreal'de forma giyecek. Enes Ünal, Levante'de 9 maçta 2 Gol kaydetmişti.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:46
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