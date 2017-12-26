 Enes Ünal geri dönüyor! – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Enes Ünal geri dönüyor!

    Enes Ünal geri dönüyor!

    Milli futbolcu Enes Ünal, eski takımı Villarreal'e geri dönüyor.

    Sezonun ilk yarısında Levante'ye kiralık olarak giden Enes Ünal tekrar Villarreal'e dönüyor. Milli futbolcunun 29 Aralık'ta Villarreal kampına katılması bekleniyor (BeIN Sports)

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:35
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