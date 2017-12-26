Enes Ünal geri dönüyor!
Milli futbolcu Enes Ünal, eski takımı Villarreal'e geri dönüyor.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:35
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Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mehmet çok sevindim Hasan Şaş'ın gelmesine Galatasaray şimdi şampiyon olur
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Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
ali GS Yenilsende Yensende Taratarın Senle.Üzüntünde Sevincinde Seninle Birlikte...[GS] Terim için Teşekkürler Dursun Başkan
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'G.Saray'ın Terim'e ihtiyacı vardı'
Toplam 1
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Yasama Türk futbolunun kalkınması için Cüneyt Tanman gibi birisinin federasyon başkanı olması şart. Bence Tanman mükemmel bir seçim olur.
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