 Messi'den tek kramponla asist – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Messi'den tek kramponla asist

    Messi'den tek kramponla asist

    Barcelona'nın süper yıldızı Messi, Real Madrid'i 3-0 yendikleri maçta kramponsuz asist yaparak bir ilke daha imza attı.

    Arjantinli futbolcu, Aleix Vidal'e attırdığı golden önce ceza sahasına girerken ayağına bir darbe aldı. Bu sırada kramponu ayağından çıkan Messi, pozisyonu devam ettirdi ve kramponsuz bir şekilde asist yaptı.

    Bu golün ardından Messi, bir ayağında krampon olmadan asist yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.



    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:23
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