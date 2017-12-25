Messi'den tek kramponla asist

Arjantinli futbolcu, Aleix Vidal'e attırdığı golden önce ceza sahasına girerken ayağına bir darbe aldı. Bu sırada kramponu ayağından çıkan Messi, pozisyonu devam ettirdi ve kramponsuz bir şekilde asist yaptı.



Bu golün ardından Messi, bir ayağında krampon olmadan asist yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.







