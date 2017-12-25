Messi'den tek kramponla asist
Barcelona'nın süper yıldızı Messi, Real Madrid'i 3-0 yendikleri maçta kramponsuz asist yaparak bir ilke daha imza attı.
Arjantinli futbolcu, Aleix Vidal'e attırdığı golden önce ceza sahasına girerken ayağına bir darbe aldı. Bu sırada kramponu ayağından çıkan Messi, pozisyonu devam ettirdi ve kramponsuz bir şekilde asist yaptı.
Bu golün ardından Messi, bir ayağında krampon olmadan asist yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:23
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Yorum
austin sadece sayı olsun diyemi gelecek carole sol back i carole halledecekse nie yolladın.bu transfermi şimdi.
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Fenerbahçe kötü başladı, iyi bitirdi
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gençfb konyayı kesin yenerdi fb .ama defansif oyun yine 2 puan kaybettirdi.dirarla isla yerine soldado ve fernandao oynasaydı kesin 3 puan garanti
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bu sene şampiyon olamayacaksak değerini bulan herkes satılmalıdır.
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