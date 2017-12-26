Ronaldo'ya hapis şoku!
Vergi kaçakçılığıyla suçlanan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo hakkında açılan davayla ilgili flaş bir talep geldi!
Kısa süre önce mahkemeye verilen Ronaldo hakkında Madrid'de ikametinin bulunduğu yer olan Pozuelo de Alcarcon ilçesine açılan davada Portekizli futbolcunun 2011-2014 yılları arasındaki imaj gelirlerini eksik göstererek maliyeden toplam 14,75 milyon euro kaçırdığı iddia edilmişti.
Madrid Savcılığı Mali Suçlar Dairesi'nin hazırladığı iddianamede 32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e transfer olduğu 2010'da kurduğu bir şirket aracılığıyla, bilinçli bir şekilde vergi kaçırdığı öne sürülüyor.
Portekizli golcünün 2011'de 1,39 milyon, 2012'de 1,66 milyon, 2013'de 3,2 milyon ve 2014'de 8,5 milyon euro vergi kaçırdığı ve İspanyol yasalarına göre 1 ile 5 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılabileceği gündeme gelmişti.
Ronaldo'nun, Virgin Adaları ve İrlanda'da merkezleri bulunan şirketler aracılığıyla imaj gelirlerinin gerçek bedelini gizlediği de ifade edilmişti.
Davayla ilgili son gelişme ise Ronaldo'yu üzecek cinsten. Hazine Müsteşarı Caridad Gomez Mourelo, davayla ilgili uzman olarak verdiği ifadede Ronaldo'nun hapse atılması gerektiğini söyledi!
Şimdi gözler mahkemenin Ronaldo'yla ilgili alacağı karara çevrildi...
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 17:00
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Toplam 5
Yorum
Liseli 1 ay bile büyük kayıp 3 maç olmaması form tutması falan oraya Tolga ve Ndiyaye hazırlanmalı.
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Gös'TERİM' 4
Toplam 2
Yorum
3461 terim, bu sefer fena patlayacak gibi geliyor.
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Ucuza gitmeyecek
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Ozan'ın tek yapacağı şey çok çalışmak.Bu işlerde kızmak,gönül koymak olmaz.Bu günkü kupa maçında gençlerle beraber onu izleriz herhalde ..
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