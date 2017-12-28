 Joaquin, 2020'ye kadar Real Betis'te – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Joaquin, 2020'ye kadar 'te

    Joaquin, 2020'ye kadar Real Betis'te

    İspanya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden , kaptanı Joaquin Sanchez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.

    Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuyla 2020 yılına kadar sözleşme yenilendiği bildirildi.

    16 yaşındayken yeşil-beyazlı kulübün akademisine gelen kanat oyuncusu, Real Betis formasıyla 335 maça çıktı. Kulübün simge isimlerinden biri olan Joaquin, Real Betis'in yanı sıra bir dönem Valencia, Malaga ve Fiorentina formaları da giydi.

    Joaquin, bu sezon Real Betis adına 18 maça çıkıp 3 gole imza attı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:58
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