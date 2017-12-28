Joaquin, 2020'ye kadar Real Betis'te
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, kaptanı Joaquin Sanchez'in sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
Real Betis Kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki futbolcuyla 2020 yılına kadar sözleşme yenilendiği bildirildi.
16 yaşındayken yeşil-beyazlı kulübün akademisine gelen kanat oyuncusu, Real Betis formasıyla 335 maça çıktı. Kulübün simge isimlerinden biri olan Joaquin, Real Betis'in yanı sıra bir dönem Valencia, Malaga ve Fiorentina formaları da giydi.
Joaquin, bu sezon Real Betis adına 18 maça çıkıp 3 gole imza attı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:58
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 2
Yorum
6128 olcay kucka sosa sadece boyları var.ne çalım atıyorlar ne top sürüyorlar hiç incelik yok.konyalılar bastı çalımı bize.hiç iyi değiliz.
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Yok artık Van Persie!
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR Yıllık 22 trilyon lira alıyor bu adam yattığı yerden , sakat adamı transfer eden kimse cebinden bu parayı ödesin günah yav.
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RvP olay iddiaya cevap verdi
Toplam 3
Yorum
tiger türk lirası 20milyon tl onu da yazın fatih terimin maaşını hep yazdınız
Joaquin, 2020'ye kadar Real Betis'te haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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