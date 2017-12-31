Atletico Madrid, Costa ve Vitolo'yu basına tanıttı
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde anlaştığı Diego Costa ve Victor Machin Perez'i (Vitolo) basına tanıttı.
Atletico Madrid Kulübü, Diego Costa ve Vitolo ile sözleşme imzaladığını ara transfer döneminden önce duyurmuştu ancak FIFA'nın verdiği 1 Ocak 2018'e kadar olan transfer yasağından dolayı iki İspanyol futbolcu da başkent ekibinde forma giyememişti.
İspanyol kulübü, Twitter hesabından Diego Costa ve Vitolo için "hoş geldin" mesajı yayımladı ve iki futbolcunun fotoğraflarını paylaştı.
Futbolcuların açıklamalarına da yer verilen paylaşımda, Diego Costa, "Beni geri getirmek için büyük çaba sarf eden kulübüme kalpten teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulunurken, Vitolo ise "Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olan Atletico Madrid'e katılmaktan dolayı gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.
İspanyol takımında 18 numaralı formayı seçen Diego Costa, 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında da Atletico Madrid'de oynamıştı. Vitolo ise 23 numaralı formayı giyecek.
- 31 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:03
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İşte perde arkası! İpini kendi çekti
Toplam 5
Yorum
SAM Hala sasiyorum fener bu adama 7 milyon euroyu nasil verdi.fb gidip bursanin yarisini getirdi sonuç sifir fernandao ozan sener volkan hahahah
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Yine Sturridge!
Toplam 4
Yorum
mm FB YE GELEN KAYBOLUYOR YILDIZ OYUNCU OYNATMAK MARIFET ISTER AYKUT BUNUN ICIN YETERLI DEGIL KAPRISLI BIR ADAM BUYUK TAKIMLARI BATIRIR .
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Barça'lı yıldızın peşinde!
Toplam 4
Yorum
Sam Yav he he barcadan kendi oyuncusunu bile alamaz hani trasferi hangi parayla yapacaklar deniz bitti ada da gitti elde var sifir yakinda iflas
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