 Diego Costa beklemekten sıkıldı – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    beklemekten sıkıldı

    <a href="/index/diego-costa?id=1b3d2c2b-72be-48ec-836f-81cefa3f4353" class="" rel="tag">Diego Costa</a> beklemekten sıkıldı

    Forvet oyuncusu , yasağı biten İspanya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden 'de yeniden oynamaya hazır olduğunu ve antrenman yaparak beklemekten bıktığını söyledi.

    'nın Madrid ekibine verdiği yasağının kalkmasıyla eski takımına resmen geri dönen Costa ile Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, Wanda Metropolitano Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

    Eylül ayında 'den edilen ancak yasak nedeniyle forma giyemeyen Costa, "Bugünü uzunca bir süre bekledim. Sıkı çalıştım ve antrenmanlara katıldım. Ancak yapacak başka bir şey yoktu. Oynamam gerekiyor, antrenmanlardan bıktım." dedi.

    Üç ay gibi bir süre sadece antreman yapmak zorunda kalan Costa, "İyi hazırlandım ve çok çalıştım. Takıma yardımcı olmaya, gol atmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

    Başkan Cerezo ise "Bugün size hiçbir tanıtıma ihtiyaç duymayan bir futbolcuyu sunuyoruz." diyerek sözlerine başladı. Costa'dan övgüyle bahseden Cerezo, "Burası onun evi ve biz de onu mümkün olan en iyi şekilde karşılayacağız." diye konuştu.

    Basın toplantısının ardından Costa ile Sevilla'dan transfer edilen Vitolo, formasıyla Wanda Metropolitano Stadı'nda kendilerini bekleyen 20 bin taraftarın karşısına çıktı.

    İlk maçı çarşamba günü

    Costa'nın, Atletico'un 3 Ocak Çarşamba günü Lleida Esportiu'ya konuk olacağı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında oynaması bekleniyor.

    Şampiyonlar Ligi'nden elenen Atletico Madrid, 'da ise lider Barcelona'nın 9 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.

    Atletico Madrid'in 2014'te şampiyonu olmasında büyük payı bulunan 29 yaşındaki Costa, eylül ayında 'den ayrılarak eski takımına dönmüş ancak yasak nedeniyle forma giyememişti.

    , 18 yaşın altındaki yabancı oyuncular konusundaki transfer kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Atletico Madrid'e iki transfer döneminde oyuncu getirmeme cezası vermişti.

    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 19:59
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