 Real Madrid coştu bir kere – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    coştu bir kere

    <a href="/index/real-madrid?id=059d61b3-092e-4e36-86ff-0abf2300ad7a" class="" rel="tag">Real Madrid</a> coştu bir kere
    devi kötü geçirdiği sezon sonrası transfere sarılıyor. 'in ana hedefi ile kontrat uzatmayan Eden Hazard ve Tottenham'ın süper forveti . İki transfer için 370 milyone euro'luk bir bütçe ayrıldı. ayrıca ezeli rakibi 'nın stoperi Umtiti'nin de peşine düştü ancak Katalan devi genç futbolcusunu kaptırmayı düşünmüyor
    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:46
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