Bakambu'ya çılgın teklfi! 40 milyon euro...

Çin ekibinin yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifin ardından, Villarreal yönetimi yıldız oyuncuyu gönderme kararı aldı. Bugün açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Javier Calleja, "Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir teklif varken yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" dedi. Calleja'nın bu açıklamasının ardından, Bakambu'nun resmen Çin ekibine imza atması bekleniyor.



Cedric Bakambu 2015 yılında Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olmuştu.