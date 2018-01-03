Bakambu'ya çılgın teklfi! 40 milyon euro...
İspanya Ligi ekiplerinden Villarreal'de top koşturan Cedric Bakambu, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan forması giymeye çok yakın.
Çin ekibinin yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifin ardından, Villarreal yönetimi yıldız oyuncuyu gönderme kararı aldı. Bugün açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Javier Calleja, "Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir teklif varken yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" dedi. Calleja'nın bu açıklamasının ardından, Bakambu'nun resmen Çin ekibine imza atması bekleniyor.
Cedric Bakambu 2015 yılında Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olmuştu.
- 03 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:45
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Evra'dan şartlı evet
Toplam 11
Yorum
ahmet yani 36 yaşındaki birine bukadar para verilmez sırf şampiyon olacağım diye biraz fazla ver genç birini al
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Pektemek'e Süper Lig'den talip
Toplam 5
Yorum
kartal Lütfen git. En azından top oynarsın. Şurda ne kaldı jübile yapmana
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Arda Türkiye'ye dönüyor: İmza cuma günü!
Toplam 5
Yorum
harun Bu haber dogruysa ha bjk ye fenere gitmiş hada bu başakşehire daha gs nin kapısından içeri falan girmesin. Sırtımızdan vuranlarla işimizolmz
Bakambu'ya çılgın teklfi! 40 milyon euro... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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