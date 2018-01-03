 Bakambu'ya çılgın teklfi! 40 milyon euro... – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Bakambu'ya çılgın teklfi! 40 milyon euro...

    Bakambu'ya çılgın teklfi! 40 milyon euro...

    İspanya Ligi ekiplerinden 'de top koşturan , Çin Ligi ekiplerinden forması giymeye çok yakın.

    Çin ekibinin yaptığı 40 milyon Euro'luk teklifin ardından, yönetimi yıldız oyuncuyu gönderme kararı aldı. Bugün açıklamalarda bulunan Villarreal Teknik Direktörü Javier Calleja, "Yapacak bir şeyimiz yok. Böyle bir teklif varken yapabileceğimiz bir şey kalmıyor" dedi. Calleja'nın bu açıklamasının ardından, Bakambu'nun resmen Çin ekibine imza atması bekleniyor.

    2015 yılında Bursaspor'dan Villarreal'e transfer olmuştu.

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:45
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