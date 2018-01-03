 Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı? – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?

    Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?

    Sevilla 11 milyon euro karşılığında sol bek transferi yaptı. Arana'yı kadrosuna katan İspanyol ekibi, Carole'ü kadro dışı bıraktı, 'a gönderme kararı verdi.

    'ın ligin ikinci yarısındaki yeni sol beki belli oldu. 'in sarı-kırmızılı ekibin başına geçtikten sonra basın toplantısında dile getirdiği isim, Cim Bom'un yolunu tuttu. Sezon başında kiralık olarak Sevilla'ya giden ancak ekibinde başarılı olamayan ile İspanyol ekibinin bağları koptu. Kırmızı-beyazlılar, Corinthians'tan 20 yaşındaki sol bek Guilherme Arana'yı kadrosuna kattı.

    Brezilyalı yıldız adayını aldılar

    Ligin ilk yarısında zaten fazla forma şansı bulamayan Carole'ün bu transferin ardından oynaması iyice imkansız hale geldi. Brezilya U20 Milli Takımı forması da giyen yıldız adayı futbolcunun 11 milyon euro bonservisle gelmesinin ardından, Lionel Carole'ün sezon sonuna kadar süren kiralık sözleşmesinin tamamlanması beklenmeden, Fransız futbolcunun Galatasaray'a geri gönderilmesine karar verildi.

    Cadiz kadrosundan çıkarıldı

    Sevilla bu gece Kral Kupası'nda Cadiz ile karşı karşıya gelecek. Maçın geniş kadrosunda olması beklenen Lionel Carole, son anda kadrodan çıkarıldı. Carole'ün yerine kadroya Steven N'Zonzi dahil edildi. Arana'nın belgeleri henüz çıkmadığı için maç kadrosuna alınmazken, buna karşın Carole'ün kadroya alınmaması, Galatasaray'a geri gönderilme kararının somut göstergesi olarak değerlendirildi.

    Satın alma opsiyonu da vardı

    Sezon başında kiralama opsiyonuyla Sevilla'nın yolunu tutmuştu Lionel Carole... Satın alma opsiyonunun 3,5 milyon Euro olduğu belirtilirken, İspanyol kulübünün sarı-kırmızılı kulübe kiralama bedeli olarak 350 bin bin Euro ödeyeceği açıklanmıştı. Fatih Terim basın toplantısında Sevilla'da kiralık olduğunu belirttiği Lionel Carole ile yola devam edebileceklerini söylemişti. (Skorer)

    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:59
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