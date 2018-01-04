 Neymar Madrid'de – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    Madrid'de

    Neymar Madrid'de

    Don Balon Gazetesi’nin haberi güne damgasını vurdu. R.Madrid’in; ’dan ’ye 222 milyon euro bedelle transfer olan Brezilyalı yıldızı kadrosuna katacağı ileri sürüldü

    AVRUPA dün bu iddiayı konuştu... İspanyol Don Balon Gazetesi, Neymar'ın Real Madrid'e transfer olacağını yazdı. Sezon başında 222 milyon euro karşılığında Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Brezilyalı yıldızla uzun süredir ilgilendiği ileri sürülen Real Madrid'in, gelecek yıl öncesi yine girişimde bulunacağı ifade edildi. Dünya futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olan Neymar için planını hazırlayan Madrid'in, iki yıldızını gözden çıkardığı belirtildi.

    PEREZ DEVREYE GİRDİ
    HABERDE; maliyeti 250 milyon euro olacağı düşünülen 25 yaşındaki oyuncunun transferinde İspanyol ekibinin Gareth Bale ve Toni Kroos'u takas olarak kullanacağı öğrenildi. 'ye para teklifinde de bulunacak olan Başkanı Perez'in, 'ın transferinde tüm şartları zorlayacağı kaydedildi
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:36
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