Neymar Madrid'de
Don Balon Gazetesi’nin haberi güne damgasını vurdu. R.Madrid’in; Barcelona’dan PSG’ye 222 milyon euro bedelle transfer olan Brezilyalı yıldızı kadrosuna katacağı ileri sürüldü
PEREZ DEVREYE GİRDİ
HABERDE; maliyeti 250 milyon euro olacağı düşünülen 25 yaşındaki oyuncunun transferinde İspanyol ekibinin Gareth Bale ve Toni Kroos'u takas olarak kullanacağı öğrenildi. PSG'ye para teklifinde de bulunacak olan Real Madrid Başkanı Perez'in, Neymar'ın transferinde tüm şartları zorlayacağı kaydedildi
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:36
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 6
Yorum
fb44_ artık bundan fayda gelmez.. iyi itelemişken geri para kaptırmayın :):) gençlere yönelin..
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Hedef koydu! İşte Kocaman'ın lig hesabı
Toplam 16
Yorum
ex-fb Fenerin sistemi 4.4.2 dir diğer özenti sistemlerle lig de başarı hayalll kimi alırsan al bu arada ozan kalsın aziz gitsin.
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Sevilla sol bek aldı! Carole G.Saray'a mı?
Toplam 1
Yorum
A.B 1905 eğer bu carole G.Saraya tekrar dönerse bende G.Saraylılığımı gözden geçiririm. Tam gitti kurtulduk derken yinemi bize saç baş yolduracaklar.
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