 Barcelona’da işlem tamam – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ’da işlem tamam

    Barcelona’da işlem tamam
    UZUN süredir Coutinho transferini bitirmeyi hedefleyen Barcelona mutlu sona yakın... 'un Brezilyalı yıldızı için 130 milyon poundu gözden çıkaran Katalan ekibinin, İngiliz ekibiyle anlaştığı öğrenildi. Ayrıca 'nun Barça'da Arda Turan'ın giydiği 7 numaralı formayı istediği belirtildi.
    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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