 Diego Costa golle döndü – Fotomaç – 04 Ocak 2018 ;
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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    golle döndü

    Diego Costa golle döndü

    İspanya son 16 turunda , takıma dönen 'nın da bir gol attığı maçta Lleida'yı 4-0 yendi.

    İspanyol golcü 'nın yaklaşık 4 yıl sonra tekrar takımının formasını giydiği mücadelede , son 16 turu ilk maçında Lleida'ya konuk oldu.

    Konuk takım, 33. dakikada Diego Godin ve 37. dakikada 'in attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 64. dakikasında oyuna dahil olan Diego Costa, 5 dakika sonra kaydettiği golle durumu 3-0'a getirdi. Daha önce 2010-2011 ve 2012-2014 yıllarında Atletico Madrid'de oynayan Costa, uzun bir aradan sonra takımıyla çıktığı ilk maçta golle buluştu. Antoine Griezmann'ın 90+2. dakikada bulduğu golle mücadeleden 4-0 galip ayrılan Madrid ekibi, 9 Ocak'ta oynanacak rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

    Madrid ekibinin 2014'te lig şampiyonu olmasında büyük payı bulunan 29 yaşındaki Diego Costa, geçen yıl eylül ayında ekibi 'den ayrılarak eski takımına dönmüştü. Golcü futbolcu, Atletico Madrid'in transfer yasağı nedeniyle uzun süredir forma giyememişti.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 08:49
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