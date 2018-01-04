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    04 Ocak 2018, Perşembe
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    ile yenişemedi

    Celta Vigo ile Barcelona yenişemedi

    Son 16 Turu ilk maçında ile 1-1 berabere kaldı.

    Son 16 Turu ilk maçında ile karşı karşıya geldi.

    Balaidos Stadyumu'nda oynanan müsabakada perdeyi açan isim 15'inci dakikada Jose Arnaiz oldu. Genç oyuncu, Barcelona'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 31'inci dakikada Pione Sisto, attığı gol ile skora eşitlik getirdi. İlk yarı da bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda iki takım da girdiği gol fırsatlarını değerlendiremezken, mücadele de 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

    Milli oyuncu Emre Mor, 67'nci dakikada Pione Sisto'nun yerine oyuna dahil olurken, etkili bir oyun sergiledi ve birçok gol fırsatı yarattı.
    İki ekip arasındaki 2'nci ayak maçı, 11 Ocak Perşembe günü saat 23.30'da Nou Camp'ta oynanacak.

    1. 04 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:05
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