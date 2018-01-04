Real Madrid farklı kazandı
İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Real Madrid, Numancia'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Los Pajaritos Stadı'nda oynanan maça yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkan Madrid ekibi, 35. dakika Gareth Bale'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, gol arayışlarından sonuç alamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
Numancia'da Pape Maly Diamanka, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı. Buna rağmen ataklarına devam eden ev sahibi takımın gole en çok yaklaştığı an, Inigo Perez'in 77. dakikada direkten dönen uzaktan vuruşu oldu.
Real Madrid, 89. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Isco'nun penaltıdan kaydettiği golle 2-0 öne geçerken, 90+1. dakikada Borja Mayarol'in attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı 10 Ocak Çarşamba günü Santiago Bernabeu Standı'nda oynanacak.
Kupada günün diğer maçlarında, Celta Vigo ile Barcelona 1-1 berabere kalırken, Leganes, Villarreal'i 1-0'lık skorla geçti. Espanyol ise Levante'ye 2-1 mağlup oldu.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:24
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Cristico’nun gelmesi zor
Toplam 1
Yorum
Fb Bu adamı getirin solda çözüm olsun kafamız rahat etsin
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Fransızlar 10 milyon euro önerdi, F.Bahçe reddetti!
Toplam 11
Yorum
Kanarya Sakın bu çocuğu satmayın ozana tanıdığınız şansın yarısını tanıyın yeter 7 milyonluk ozanı gördük 3. Ligde oynayamaz
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Diarra önerisi!
Toplam 5
Yorum
Oynar Bu adam bu yaşta bile olsa oynar
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