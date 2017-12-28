 Tarihin en pahalı defansı Van Dijk – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    Tarihin en pahalı defansı Van Dijk

    Tarihin en pahalı defansı Van Dijk

    ekiplerinden , Southampton'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil Van Dijk'i 85 milyon euro'ya kadrosuna kattı

    Premier Lig ekiplerinden , rekor bir transfere imza attı. Southampton'da forma giyen defans oyuncusu Van Dijk'i 85 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

    Liverpool, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk'i transfer ettiği resmen açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için Southampton'a 85 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Böylece Liverpool, dünyanın en pahalı defans transferine imza atmış oldu.

    TARİHİN EN PAHALI DEFANSI
    Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu. Hollandalı futbolcu, 2015 yılında Celtic'ten Southampton'a 15.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:19
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