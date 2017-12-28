Tarihin en pahalı defansı Van Dijk
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Southampton'un Hollandalı defans oyuncusu Virgil Van Dijk'i 85 milyon euro'ya kadrosuna kattı
Liverpool, 26 yaşındaki Hollandalı defans oyuncusu Van Dijk'i transfer ettiği resmen açıkladı. İngiliz ekibinin bu transfer için Southampton'a 85 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Böylece Liverpool, dünyanın en pahalı defans transferine imza atmış oldu.
TARİHİN EN PAHALI DEFANSI
Tarihin en pahalı defans futbolcusu, sezon başında 57.5 milyon Euro'ya Manchester City'e transfer olan Benjamin Mendy'e aitti. Van Dijk, aynı zamanda Liverpool tarihinin de en pahalı transferi oldu. Hollandalı futbolcu, 2015 yılında Celtic'ten Southampton'a 15.7 milyon Euro'ya transfer olmuştu.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:19
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Toplam 6
Yorum
kara murat galatasaray ilk 8 maçı alır arkadan gelen olur mu? transfer oranları düşmüş bu yüzden ağır favori gs
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Toplam 3
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TS61 hiç yakışmadı bu futbol.Trabzon için oynamayı geçtim aldığınız paranın hakkını verin bari .Sahada yürümek nedir iki pas yapamazmı bir takım
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Toplam 5
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EFELER DİYARI AYDIN İNŞALLAH BİR YERLERE GELİRSİN VE AYDINI HİÇ UNUTMAZSIN
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