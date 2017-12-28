 3 yıl, 6 futbolcu, 170 milyon sterlin – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    3 yıl, 6 futbolcu, 170 milyon sterlin

    3 yıl, 6 futbolcu, 170 milyon sterlin

    ekibi Southampton'dan 3 yılda 6 oyuncu eden , bu futbolcuların bonservisi için servet ödedi.

    Uzun süredir kadrosunda görmek istediği Hollandalı Virgil van Dijk'i 75 milyon sterlin bonservisle renklerine bağlayan , transferi dünyanın en pahalı savunma oyuncusu rekorunu kırarak gerçekleştirdi.

    Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki 'un kırmızı-beyazlı takımdan transferleri bununla sınırlı kalmadı. 2014 yılından bu yana Southampton forması giyen 6 futbolcuyu kadrosuna katan Liverpool, bu futbolcuların bonservisleri için 170,5 milyon sterlin bonservis bedeli ödedi.

    2014 yılı yaz döneminde Adam Lallana, Dejan Lovren ve 'i toplam 49 milyon sterlin vererek renklerine bağlayan Liverpool, bir sonraki yaz döneminde 12,5 milyon sterline Nathaniel Clyne'i aldı.

    2016 yılında 34 milyon sterline 'yi transfer eden Liverpool, son olarak 75 milyon sterline 26 yaşındaki Virgil van Dijk transferini gerçekleştirdi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:32
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